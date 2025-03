Dove andare al mare a Savona? Guida alle 5 migliori spiagge

A pochi chilometri dal centro città si trovano alcune delle spiagge più suggestive della Liguria, tra baie selvagge e lidi attrezzati per ogni esigenza. Inoltre, prenotando per tempo e facendo un po’ di ricerca online, sarà possibile pianificare una splendida vacanza senza spendere un patrimonio. Ricerca le migliori offerte e promozioni di viaggio su siti specializzati, prenota l’alloggio (e il volo) con anticipo, sfrutta i periodi con meno turismo per riuscire a goderti al massimo una vacanza nelle spiagge di Savona, facendo attenzione alle spese.

Se ti stai chiedendo dove andare al mare a Savona, in questa guida scoprirai le 5 migliori spiagge della zona, ideali sia per una fuga di un giorno sia per una vacanza più lunga all’insegna del mare e della bellezza ligure.

Spiaggia delle Fornaci: comoda e perfetta per le famiglie

La Spiaggia delle Fornaci è la più conosciuta e frequentata di Savona, non solo per la sua posizione strategica a pochi minuti dal centro, ma anche per i servizi che offre. Questo tratto di litorale, lungo e ampio per gli standard liguri, è facilmente accessibile a piedi o in bicicletta tramite una bella passeggiata lungomare. Qui troverai sia stabilimenti balneari attrezzati che zone di spiaggia libera, una combinazione perfetta per chi vuole scegliere tra comfort e libertà. Le acque, che degradano dolcemente verso il largo, sono ideali per i bambini e per chi desidera nuotare senza imbattersi subito in fondali profondi.

Le Fornaci sono anche un punto di ritrovo per i locali, che al tramonto si concedono aperitivi vista mare nei tanti bar e ristoranti della zona. È una spiaggia dinamica e vivace, ma mai eccessivamente caotica, capace di mantenere quell’equilibrio tra atmosfera cittadina e relax balneare. Un altro vantaggio è la presenza di numerosi servizi nelle immediate vicinanze: docce, noleggio lettini e ombrelloni, ristoranti di cucina ligure, pizzerie e gelaterie, senza dimenticare i parcheggi – sia gratuiti sia a pagamento – facilmente raggiungibili. Per chi ama lo sport, inoltre, ci sono campi da beach volley e spazi dedicati a paddle surf o kayak.

Consiglio da travel blogger: se visiti Savona in alta stagione, arriva presto al mattino per goderti il silenzio del mare con la città che ancora dorme. Potrai approfittare di un’atmosfera quasi intima, ben diversa dal ritmo più frizzante del pomeriggio e della sera.

Baia dei Saraceni: la meraviglia selvaggia di Varigotti

Spostandosi di pochi chilometri verso ovest, nel suggestivo borgo marinaro di Varigotti, si trova una delle spiagge più iconiche non solo del savonese, ma di tutta la Liguria: la Baia dei Saraceni. Questa baia, incorniciata tra alte scogliere e vegetazione mediterranea, offre uno dei mari più limpidi e turchesi della riviera. L’acqua cristallina e la sabbia fine e dorata ricordano quasi uno scenario caraibico, rendendola una meta imperdibile per gli amanti della natura e della tranquillità.

La Baia dei Saraceni è una spiaggia libera, quindi priva di stabilimenti attrezzati, ma nelle vicinanze troverai alcuni piccoli chioschi e bar per una pausa veloce. Proprio per la sua natura incontaminata e l’assenza di grandi strutture turistiche, la spiaggia mantiene un fascino autentico e selvaggio che conquista chiunque. È particolarmente amata da chi pratica snorkeling grazie ai fondali ricchi di vita marina e agli scorci mozzafiato sotto la superficie dell’acqua.

Un altro aspetto suggestivo è la leggenda che circonda questo luogo: si narra che un tempo la baia fosse approdo sicuro per i pirati saraceni, da cui prende il nome. Oggi, invece, è un angolo di paradiso protetto dalle montagne che la circondano e offrono riparo dai venti. Se ami le fotografie panoramiche, sali sulla strada costiera che collega Varigotti a Noli: da qui avrai una vista mozzafiato sulla baia dall’alto.

Attenzione: nei mesi estivi la Baia dei Saraceni può essere molto frequentata, quindi ti consiglio di arrivare al mattino presto o scegliere giorni infrasettimanali per vivere un’esperienza più intima e rilassante.

Spiaggia di Bergeggi: natura incontaminata e avventura

La Spiaggia di Bergeggi è una vera perla della Riviera di Ponente, immersa all’interno dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi. Questo tratto di costa, circondato da una rigogliosa macchia mediterranea e dominato dalla celebre isola omonima, offre un’esperienza di mare autentica e a stretto contatto con la natura. La spiaggia è suddivisa in stabilimenti attrezzati e zone di spiaggia libera, ma è soprattutto la cornice naturale a fare la differenza: qui il colore del mare varia tra il turchese e il blu intenso, mentre alle spalle il promontorio regala ombra e scorci unici.

Bergeggi è la meta ideale per chi ama le attività outdoor: oltre a rilassarti sulla spiaggia, puoi noleggiare kayak o sup e avventurarti verso l’isola, famosa per i suoi fondali ricchi di biodiversità e per le piccole grotte marine, come la Grotta Marina di Bergeggi, raggiungibile solo via mare. Anche gli appassionati di snorkeling troveranno qui un vero e proprio paradiso sottomarino. La spiaggia è facilmente accessibile ma mantiene comunque un’atmosfera riservata, grazie al contesto naturale e alla protezione dell’area marina.

Oltre al mare, Bergeggi offre anche un’ottima scelta di sentieri escursionistici che salgono sul promontorio, offrendo viste mozzafiato sulla costa e sull’isola. È il luogo perfetto per chi vuole alternare relax e avventura in una giornata all’aria aperta.

Spiaggia di Noli: mare e storia in un borgo da cartolina

Noli è uno dei borghi medievali meglio conservati della Liguria e la sua spiaggia si estende proprio davanti al centro storico. Questo la rende unica: da un lato hai il mare cristallino e la spiaggia ampia, dall’altro i vicoli lastricati e le torri che raccontano una storia millenaria. La spiaggia di Noli è lunga e varia: troverai stabilimenti balneari ben attrezzati alternati a tratti di spiaggia libera, il tutto affacciato su un mare che da anni riceve la Bandiera Blu per la pulizia delle sue acque.

La presenza di bar, ristoranti e piccoli locali direttamente sulla spiaggia o nei caruggi del borgo rende Noli perfetta per una giornata completa: mare al mattino, pranzo vista mare, visita culturale nel pomeriggio e magari una cena a base di pesce fresco sotto le mura storiche. Noli è anche molto apprezzata da famiglie e coppie grazie all’atmosfera tranquilla e alla bellezza autentica del borgo.

Se sei un amante della storia e della cultura, non puoi perderti una visita alla Cattedrale di San Paragorio o un’escursione alla Rocca di Monte Ursino, da cui si gode di un panorama incredibile sulla costa. Insomma, una giornata al mare a Noli offre molto più di un semplice tuffo!

Spiaggia di Albissola Marina: arte, cultura e relax

Albissola Marina è una delle località balneari più interessanti vicino Savona, non solo per la qualità delle sue spiagge ma anche per la sua anima artistica. Qui, infatti, troverai non solo un ampio litorale ben attrezzato, ma anche la famosa Passeggiata degli Artisti, un lungomare decorato con mosaici e opere di ceramisti famosi che raccontano l’identità creativa della città. La spiaggia di Albissola Marina si presenta con una sabbia più fine rispetto ad altre località liguri ed è molto apprezzata da chi cerca comfort e servizi.

Gli stabilimenti balneari offrono tutto ciò di cui potresti aver bisogno: lettini, ombrelloni, ristoranti sul mare e attività sportive, come il noleggio di canoe e pedalò. La zona è perfetta anche per famiglie, grazie alle aree gioco e alle acque pulite e sicure per i più piccoli. Dopo una giornata di sole, puoi concederti una passeggiata tra le botteghe artigiane di ceramica o visitare le gallerie d’arte contemporanea che rendono Albissola una delle capitali italiane della ceramica.

La sera, il lungomare si anima con locali e ristoranti che propongono cucina tipica ligure e piatti di pesce fresco. Albissola Marina rappresenta la scelta perfetta per chi vuole combinare relax al mare e un po’ di cultura locale, senza rinunciare a un’atmosfera vivace e accogliente.