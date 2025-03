Anche la parrocchia di Varigotti festeggia Nostra Signora di Misericordia

Domenica 23 marzo, in località La Selva, avrà luogo la tradizionale festa in onore di Nostra Signora di Misericordia, organizzata dalla Parrocchia San Lorenzo Martire in Varigotti e dai residenti del luogo, riuniti nel Comitato Monte-Selva. Alle ore 15 si reciterà il Rosario e, alle 15:30, sarà celebrata la Messa.

A seguire, nel piazzale della chiesetta, ci saranno un ricco rinfresco a buffet con focaccini e la pesca di beneficenza, il cui ricavato andrà a favore della manutenzione della cappella settecentesca dedicata alla Vergine.

È previsto un servizio navetta da e verso piazza Abbazia a Finalpia, con partenza dalle 14:30 alle 15 e ritorno dalle 18 alle 18:30.