Un impegno di anni dallo sport alla politica al sociale: il premio "Una Vita per Finale" 2025 al professor Finocchiaro (FOTO)

Un riconoscimento "per l'amore e la dedizione con le quali ha partecipato e partecipa attivamente alla vita sociale, sportiva, politica e civile della Città, punto di riferimento, sempre a disposizione della Comunità Finalese con impegno, onestà e passione".

Queste le motivazioni con le quali stamani, presso la Sala Consiliare, l'Amministrazione del Comune di Finale Ligure ha conferito il premio “Una Vita per Finale - 2025” a un commosso professor Salvatore Finocchiaro. Professore a Finale Ligure, già attivo nella vita politica cittadina ricoprendo la carica di consigliere comunale ma anche di presidente dell'Avis, a lui è andato il conferimento in questa edizione.

Orgoglio espresso da parte del sindaco Angelo Berlangieri, che ne ha letto il ricco curriculum, durante la consegna: “È un onore poter consegnare questo riconoscimento a una figura che così tanto ha contribuito alla vita sportiva, associazionistica e culturale della nostra città”.

Presente alla cerimonia anche il Delegato CONI della Provincia di Savona, il cav. Roberto Pizzorno. Il professor Finocchiaro è infatti attualmente ancora fiduciario dell'ente che riunisce tutte le federazioni sportive per la città di Finale. “Una figura di spicco per il mondo sportivo finalese e savonese. Dall'era Speranza a tutt'oggi è stato ed è nostro riferimento per lo sport locale, ed è nelle nostre intenzioni confermarlo” ha detto Pizzorno.