Il sindaco Melgrati ospite in Francia per la giornata di studi "Écritures de femmes - 30 ans du Prix Alassio"

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha partecipato ieri in Francia, presso l'Università di Poitiers, alla giornata di studi “Écritures de femmes - 30 ans du Prix Alassio”, che ha celebrato il ruolo della scrittura femminile in occasione dei tre decenni di storia del premio letterario "Alassio Un Autore per l’Europa", promosso dalla Città di Alassio e riconosciuto a livello internazionale.

Dopo i saluti istituzionali di Bianca Concolino, direttrice del Dipartimento Studi Italiani dell'Università di Poitiers, e del sindaco Léonore Moncond’huy, sono intervenute Anne-Cécile Guilbard, incaricata della Ricerca presso l’UFR Lettres et Langues dell’Università di Poitiers, e Licia Bagini, responsabile delle Relazioni Internazionali.

L’evento ha riunito importanti personalità del mondo accademico e letterario, e hanno portato il loro prezioso contributo il professor Alberto Beniscelli, Paola Cosentino, Maria Grazia Calandrone, Nathalie Bauer, Raffaella Romagnolo e Roberto Francavilla, i quali hanno approfondito temi legati alla letteratura con esposizioni di grande valore culturale.

Tra gli interventi, anche quelli di Fabio Gambaro, direttore di Italissimo, festival de littérature et culture italiennes di Parigi, e del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che dichiara: “Il Premio 'Alassio Un Autore per l'Europa' ha rappresentato, nei suoi primi tre decenni di storia, e continuerà a rappresentare in futuro un simbolo importante di apertura e dialogo tra le nazioni, nel segno della letteratura e della cultura. Questo grazie ai numerosi giurati italiani ed europei, agli scrittori, alle case editrici e alle persone che, nel corso dei decenni, hanno contribuito alla crescita di questa iniziativa prestigiosa e bellissima, che sottolinea il ruolo di Alassio come città della cultura. L'importante occasione svoltasi all'Università di Poitiers ne è la riprova e desidero ringraziare gli organizzatori e gli illustri relatori che hanno omaggiato in maniera così splendida, con testimonianze di grande significato, il Premio 'Alassio Un Autore per l'Europa' e la città di Alassio”.

L'evento si è svolto alla MSHS (Maison de Sciences de l’Homme et de la Société) dell'Università di Poitiers con il supporto dell'Institut Italien de Culture de Paris, dell'Università di Poitiers, della Facoltà di Lettere e Lingue, dell'Associazione Culturale, del centro di ricerca FORELLIS (Formes et Représentations en Linguistique, Littératures, Arts de l'Image et de la Scène) e dell'INSPE (Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation).