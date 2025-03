Il sindaco di Millesimo Francesco Garofano nuovo presidente del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano

A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Consorzio BIM Bormida Savona, è stato eletto presidente il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano. Insieme a lui, faranno parte del Direttivo i sindaci di Giusvalla e Pallare, Marco Perrone e Sergio Colombo.

Per il collegio dei revisori dei conti, sono stati eletti Mario Basso, sindaco di Bardineto, Flavio Asteggiano, sindaco di Mallare, e Lorenzo Zunino, delegato del comune di Urbe.

"Ringrazio l’Assemblea dei Sindaci per la fiducia accordata, sono soddisfatto, conosco le dinamiche interne al BIM poiché ho ricoperto la carica di Vicepresidente negli anni precedenti. Insieme con Perrone e Colombo, colleghi di esperienza, lavoreremo per garantire l’erogazione degli importanti contributi ai comuni consorziati, oltre a rafforzare il ruolo del consorzio stesso all’interno di Federbim nazionale. Inoltre, ci adopereremo per promuovere iniziative che possano avere un respiro ampio tra i comuni consorziati, a cominciare dal progetto della sentieristica che unisce i comuni valbormidesi e quelli della Valle Erro. Un ringraziamento per il lavoro svolto in questi cinque anni alla presidente uscente Cristina Lagorio", ha dichiarato Garofano.

Il Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano) è un ente che raccoglie e gestisce i contributi derivanti dall’utilizzo delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica. Istituito dalla legge n. 959 del 1953, il BIM ha il compito di favorire la partecipazione degli enti locali alla ricchezza generata dagli impianti idroelettrici, attraverso la distribuzione dei sovracanoni ai comuni del territorio.

I comuni consorziati sono Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello e Urbe.