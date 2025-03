"Una via di Albenga intitolata a Raffaello Orsero": presentata la mozione dei consiglieri di minoranza

Una via di Albenga potrebbe presto portare il nome di Raffaello Orsero, imprenditore che ha reso la città un punto di riferimento per il commercio ortofrutticolo a livello internazionale.

Il consigliere comunale Guido Lugani, con il sostegno della minoranza, ha presentato una mozione per dedicargli una strada nella zona commerciale di Regione Bagnoli, tra il Lidl e il Self.

Orsero, scomparso nel 2006, fu fondatore della Fratelli Orsero, poi Fruttital Distribuzione, oggi parte del Gruppo Orsero, colosso del settore quotato in borsa. Premiato nel 1991 dalla Camera di Commercio di Savona per il suo successo nell’import-export agroalimentare, nel 2001 divenne Cavaliere al Merito del Lavoro e nel 2004 ricevette una laurea honoris causa in Economia aziendale.

Nel 2006, pochi mesi dopo il suo decesso, al “re della frutta” fu intitolata una banchina del porto di Vado Ligure.

I firmatari della mozione ritengono l’intitolazione un tributo doveroso a un uomo che ha dato prestigio ad Albenga nel panorama economico nazionale e internazionale.