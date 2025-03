"Il suo conto prosciugato da un sito per adulti" : a processo per la truffa del finto funzionario della banca

Si fingeva funzionario della banca Intesa San Paolo e dopo essersi fatto dare il codice delle carte era riuscito ad intascarsi una ingente somma.

Questa la truffa andata in scena nell'aprile del 2023 e che ha visto coinvolto un savonese. Ieri in Tribunale a Savona davanti al giudice Veronica Desei é proseguito il processo che vede come imputato Michele Frello Junior ed è stata ascoltata la testimonianza dell'uomo truffato.

"Mi ha chiamato al telefono una persona che si presentava come Sergio De Biase e ha detto di essere un funzionario dell'antitrust dell'Intesa San Paolo - ha spiegato il savonese che aveva il conto proprio nella banca in questione - Mi è stato detto che il mio conto stava scendendo ed ero stato truffato da un sito per adulti che io non uso. Voleva che togliessi i soldi per proteggerli".

Il truffatore sarebbe già stato a conoscenza dei dati delle carte di credito e di debito ma non del codice CVV, presente sul retro delle stesso. Che l'uomo però gli ha fornito preoccupato della situazione che si stava venendo a creare.

"Sapeva tutto, il numero delle carte, il numero del conto, aveva il mio internet banking ma non il CVV - ha puntualizzato - Ho disinstallato la app come mi è stato chiesto e mi ha detto che si sarebbe fatto sentiro. Poi l'ho installata di nuovo e mi sono accorto di un movimento per 2800 euro. Un pagamento tramite la mia carta come noleggio di auto".