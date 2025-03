Andora, inaugurate le opere viarie a valle della nuova stazione ferroviaria (FOTO e VIDEO)

Accesso più veloce alla stazione grazie a una nuova viabilità del tutto simile a quella degli aeroporti e, per i viaggiatori e residenti, immediata interconnessione fra la mobilità ferroviaria e quella delle aziende di trasporto pubblico locale (TPL e RT), ottenuta con la realizzazione del nuovo capolinea degli autobus di linea. Ulteriori parcheggi gratuiti per auto, postazioni pullman e taxi.

Questi sono i principali obiettivi raggiunti dal Comune di Andora con la realizzazione delle opere viarie a servizio della nuova stazione ferroviaria, inaugurate questa mattina dal sindaco Mauro Demichelis alla presenza del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’Assessore Regionale ai Trasporti e Urbanistica Marco Scajola. Al taglio del nastro anche il Vice Presidente di Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore regionale Paolo Ripamonti, i Consiglieri Regionali Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Sara Foscolo e Rocco Invernizzi, il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, la Consigliera provinciale Franca Giannotta, la Direttrice Investimenti Area Nord Ovest di RFI, ingegner Rosa Pannetta, il presidente di TPL Linea, dottor Vincenzo Franceri, e il Direttore Generale, dottor Giampaolo Rossi, l’Amministratore delegato di RT Riviera Trasporti, dottoressa Nicoletta Cristiani, il Direttore Generale Sandro Corrado, il direttore ANCI Liguria Pierluigi Vinai, le autorità civili e militari, e i sindaci dei comuni di San Bartolomeo al Mare Filippo Scola, di Stellanello Claudio Cavallo, di Testico Lucia Moscato e il consigliere delegato del comune di Cervo Maurizio Guglielmone.

Si tratta di interventi realizzati in base all’Accordo attuativo per la progettazione delle opere di sistemazione delle aree a valle della nuova stazione, sottoscritto nel 2020 fra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS), in base al quale sono state modificate e ampliate le opere definite nella “Fase 2” dai protocolli d’intesa sottoscritti nel 2011 fra RFI spa, Regione Liguria, Provincia di Savona e di Imperia, e i comuni interessati al raddoppio ferroviario Andora-San Lorenzo, completato nel 2016. Le opere sono state proposte e progettate dal comune di Andora e finanziate da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS) per un quadro economico complessivo di € 951.300,00, di cui € 826.474 a carico di RFI.

In base all’accordo stretto fra Comune e RFI, sono stati realizzati viabilità carrabile, marciapiedi, due rotonde, parcheggi per taxi, bus e vetture, capolinea per i mezzi del trasporto pubblico locale, verde pubblico, con l’obiettivo di realizzare un accesso veloce e diretto alla stazione, alternativo al più lungo percorso a monte dei binari.

Il comune di Andora, a completamento dell'area, ha invece realizzato con fondi propri e derivati da oneri di urbanizzazione a scomputo, i locali a servizio del capolinea delle aziende di trasporto e per il personale degli autobus di linea RT e TPL, bagni pubblici, i parcheggi in fregio alla viabilità pedonale tra via Cavour e via Carminati, la viabilità pedonale tra via Cavour e via Carminati, l’arredo delle due rotonde: una che reca il vecchio passaggio a livello di via Carminati e l’altra con la colorata scultura in ferro dedicata alle molteplici attività sportive che si possono praticare ad Andora. Il comune ha anche realizzato il tratto di aggancio fra il sottopasso della stazione e la futura pista ciclabile, attualmente in corso di realizzazione sul vecchio tracciato ferroviario.

“Oggi inauguriamo le opere frutto di una proficua collaborazione fra il comune di Andora e Rete Ferroviaria Italiana – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis. – Grazie ai fondi messi a disposizione da RFI e dal Comune di Andora, agli accordi con le aziende di trasporto locale e alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti nell’iter autorizzativo del progetto, abbiamo realizzato importanti opere che assicurano ai cittadini una viabilità carrabile e pedonale simile a quella degli aeroporti, che velocizza l’accesso in stazione. È stato decisamente migliorato il collegamento con il centro di Andora e l’entroterra grazie a un’interconnessione fra la mobilità ferroviaria e quella offerta dalle reti di trasporto pubblico locale delle due province, che pochi comuni possono vantare”.

Un intervento che si inserisce nel quadro delle opere, in corso di realizzazione e in avvio, che interesseranno la zona di Ponente di Andora, il litorale e l’entroterra.

“Tutti gli enti coinvolti, insieme a RFI, hanno operato con il Comune di Andora per realizzare qualcosa che guardasse al futuro – ha proseguito Demichelis. – Modificando quanto già deciso nel 2011, abbiamo realizzato un intervento migliore che si inserisce perfettamente nel quadro delle importanti opere, avviate e di imminente avvio, che cambieranno il volto di Andora. Questo punto di snodo, fra pochi mesi, sarà la porta della nuova pista ciclabile che collegherà Andora ai comuni imperiesi, opera strategica per lo sviluppo turistico del ponente ligure, che il Comune sta stendendo grazie a fondi messi a disposizione da Regione Liguria. Una ciclopedonale che porta a Imperia le condotte dell’acquedotto e della fognatura, frutto ancora una volta di un lavoro congiunto di Regione Liguria, Ambito Imperiese e Rivieracqua, finalizzato ad assicurare l’approvvigionamento idrico necessario al nostro comune. Inoltre, grazie a un accordo con i privati, nell’immediato futuro, una seconda pista ciclabile partirà proprio da qui e proseguirà verso l’entroterra, in frazione Molino Nuovo, e una terza pista ciclabile correrà lungo tutto il nostro litorale, per accogliere anche i viaggiatori che arrivano dal mare nel nostro porto dove questa mattina, con il Presidente Bucci, ci siamo recati per dare avvio allo stralcio del primo lotto delle opere a terra del porto, che, suddivise in nove lotti, hanno un valore complessivo di 15 milioni di euro e che lo renderanno ancora più attrattivo dal punto di vista turistico ed accogliente per i diportisti”.

Il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha sottolineato come le opere inaugurate a valle della stazione ferroviaria faranno di Andora un comune strategico per i collegamenti.

"Il nuovo polo intermodale ad Andora rappresenta un miglioramento cruciale per la mobilità nel Ponente ligure – ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. – Questo intervento, frutto della collaborazione tra Comune, Regione e RFI, crea un'infrastruttura moderna che facilita l'accesso alla stazione ferroviaria e l'interscambio con il trasporto su gomma, con l'obiettivo di aumentare la frequenza dei treni con il potenziamento del raddoppio Andora-Finale Ligure. In questo modo, Andora diventa una città strategica per i collegamenti di residenti e turisti tra costa ed entroterra. Un impegno verso la mobilità sostenibile, efficiente e integrata, con sviluppi futuri per valorizzare ulteriormente l'area”.

L’Assessore Regionale all’Urbanistica, Trasporti e Demanio Marittimo e Costiero Marco Scajola ha dichiarato: “Inauguriamo i lavori di sistemazione della stazione ferroviaria che offriranno ai cittadini e ai tanti turisti un accesso totalmente rinnovato, più veloce e fruibile, oltre a una serie di opere accessorie – dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. – Come Regione Liguria ci stiamo battendo per migliorare il trasporto pubblico, partendo proprio dalle stazioni e passando dai servizi autobus, sui quali abbiamo recentemente stanziato risorse aggiuntive senza precedenti. Andora avrà un nuovo hub dedicato al tpl che collegherà al meglio il centro cittadino alla stazione ferroviaria e alla ciclabile, per la quale Regione ha investito fondi importanti. Siamo al fianco dei Comuni, questo tipo di opere garantiscono sviluppo e miglioramento".

Praticamente immediata l’attivazione dei nuovi capolinea nell’area inaugurata. Quello di TPL sarà attivo dal 27 marzo, mentre il capolinea RT lo sarà il 31 marzo. Lo spostamento del capolinea prevede un costo annuale a carico del comune di Andora di circa 160mila euro.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso un sistema di mobilità più efficiente, sostenibile e accessibile per cittadini e turisti. L’integrazione tra diversi mezzi di trasporto è la chiave per offrire un servizio pubblico moderno, capace di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita – ha dichiarato l’Ing. Giampaolo Rossi, Direttore Generale TPL Linea. – L’unione di tre aziende di riferimento nel settore del trasporto pubblico – RFI, TPL Linea e RT – in un progetto comune di intermodalità rappresenta un passo fondamentale per garantire una mobilità più efficiente e sostenibile tra due province. Lavorare insieme significa offrire ai cittadini un sistema di collegamenti integrato, senza interruzioni, capace di migliorare l’accessibilità ai servizi e ridurre i tempi di spostamento. Questo approccio non solo valorizza il territorio, ma incentiva anche l’uso del trasporto pubblico, contribuendo a una mobilità più green e a una migliore qualità della vita per la comunità. L’intermodalità non è solo un’opportunità, ma una necessità per il futuro della mobilità: con questo nuovo punto di scambio, renderemo il trasporto pubblico ancora più pratico e conveniente, incentivandone l’uso e contribuendo a un territorio più connesso e vivibile”.

L’Amministratore Delegato di Riviera Trasporti, Nicoletta Cristiani, ha sottolineato l’efficace lavoro di squadra fra aziende di trasporto, Comune di Andora, RFI e Regione, al fine di aumentare e migliorare i servizi ai cittadini e favorire un trasporto green, in sintonia con le esigenze di residenti e turisti.

Il progetto complessivo delle aree a valle della stazione prevede la successiva realizzazione, a carico del Comune, di verde attrezzato, un campo polifunzionale e il completamento dell’edificio per ospitare attività economiche, come il noleggio delle bici, utile per accedere alla vicina pista ciclabile in corso di realizzazione sul vecchio tracciato ferroviario.