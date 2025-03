Albenga, addio ad Andrea Forbino, vice brigadiere dei Carabinieri: aveva 100 anni

Si è spento all’età di 100 anni Andrea Forbino, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri. Avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 10 maggio.

Lo scorso anno, in occasione del suo centesimo compleanno, era stato festeggiato nella sede della Sezione di Albenga dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc). Durante la cerimonia, il colonnello Barbanera aveva rivolto a Forbino un sentito omaggio, ricordandone il lungo e significativo percorso di vita, gran parte del quale dedicato al servizio della comunità e delle istituzioni. In quell'occasione, il sottufficiale aveva ricevuto un dono dal comandante generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, accompagnato da una lettera in cui veniva definito «testimone dei valori fondanti l’Arma dei Carabinieri, prezioso patrimonio da trasmettere quale esempio alle future generazioni». La celebrazione si era conclusa con la benedizione impartita dal cappellano dell’Arma, don Cesare Donati.

Nato a San Nicola La Strada (CE) il 10 maggio 1924, Forbino aveva prestato servizio nell’Esercito durante il periodo bellico, per poi arruolarsi nei Carabinieri il 18 gennaio 1948. Dopo il corso formativo alla Scuola Allievi Carabinieri di Bari, il 2 maggio dello stesso anno era stato assegnato alla Compagnia Carabinieri Arsenale di La Spezia, dove aveva servito fino al 23 dicembre 1953.

Successivamente trasferito alla Stazione Carabinieri di Finale Ligure, si era distinto per intraprendenza e capacità, qualità che il 15 ottobre 1954 gli avevano valso l’assegnazione alla Squadra Informativa del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Albenga. Qui aveva operato fino all’11 maggio 1984, giorno in cui, raggiunto il 60° anno d’età, era stato collocato in congedo con il grado di vice brigadiere.

I funerali si terranno lunedì 31 marzo alle 15 nella parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.