Domenica al cinema con “Muori di lei”, il nuovo film di Stefano Sardo

Siamo a Roma. Luca (Riccardo Scamarcio) e Sara (Maria Chiara Giannetta) sono una coppia di quarantenni, come tanti piccolo borghesi. Sognano, grazie alla fecondazione assistita, di avere un figlio per offrirgli una famiglia, e un’immagine paterna soprattutto come quella con cui sono cresciuti. Lui insegnante, lei medico, i loro programmi vengono stravolti dal lockdown che costringe lui a noiose lezioni in dad e lei a turni di lavoro massacranti in ospedale.