Pietra, una lettrice ringrazia il dottor Del Nero del Santa Corona: “A lui devo la vita”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice che desidera esprimere la sua profonda gratitudine al reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Vorrei ringraziare di cuore il reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in particolare il dottor Del Nero, al quale devo la vita.

Il mio caso non era semplice né di immediata soluzione: non rientrava tra quelli risolvibili con uno o due esami diagnostici. Dopo una prima gastroscopia con relativo esame istologico, non era emerso nulla di particolare. Tuttavia, il dottor Del Nero non si è fermato, deciso a fare chiarezza su una situazione che gli appariva poco limpida.

Grazie alla sua professionalità e determinazione, mi ha sottoposta ad altri due esami endoscopici con ulteriori biopsie, fino a giungere alla diagnosi. Una diagnosi fondamentale, perché si trattava di una patologia che, se non individuata in tempo, avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma oggi ho la certezza che senza il suo impegno e la sua competenza, la mia vita sarebbe potuta cambiare drasticamente.

Oltre al dottor Del Nero, desidero esprimere la mia gratitudine a tutto il personale infermieristico del reparto. Sono professionisti che lavorano instancabilmente, con dedizione ed empatia, garantendo ai pazienti non solo cure di alto livello, ma anche un prezioso supporto umano. A tutti loro va il mio più sincero grazie".