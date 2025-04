Albissola, interrogazione della minoranza sulla Passeggiata degli Artisti: "Evidente una totale assenza di interventi manutentivi con deterioramento e incuria"

Un'interrogazione all'amministrazione comunale sulle condizioni in cui versa la Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina.

A presentarla il gruppo consiliare di minoranza "Tradizione e Futuro" composto dal capogruppo Giovanni Siri e le consigliere Deborah Borghi e Michela Moretti Girardengo.

"La Passeggiata degli Artisti, lunga quasi un chilometro e composta da mosaici pavimentali disegnati da venti artisti nazionali e internazionali, rappresenta il primo e più esteso intervento collettivo di arte pubblica in Italia. Quest’opera, realizzata con tesserine di vetro dai colori vivaci, nasce in un periodo di fermento culturale che ha visto la partecipazione di importanti esponenti del panorama artistico, contribuendo così a integrare la tradizione ceramica albisolese con innovazioni artistiche di livello internazionale. Essendo a conoscenza che oltre al suo evidente valore estetico, la Passeggiata degli Artisti ha svolto un ruolo fondamentale nella rigenerazione urbana, trasformando il lungomare in un autentico museo a cielo aperto. L’intervento ha permesso di valorizzare il territorio, promuovendo un dialogo costante tra arte, cultura e comunità locale. Attualmente, l’opera si configura come un punto di riferimento imprescindibile, attirando visitatori e appassionati d’arte da tutto il mondo e sottolineando l’eredità artistica e culturale che, da oltre cinquant’anni, rende Albissola Marina un simbolo di innovazione e tradizione" spiegano dall'opposizione.

"Ritenuto che risulta risulta ad oggi evidente una totale assenza di interventi manutentivi, con segni di deterioramento e incuria che ne compromettono la conservazione. La mancata cura dell’opera potrebbe portare a danni irreversibili, compromettendo il suo valore artistico e culturale siamo a richiedere: Documentazione relativa agli interventi di manutenzione e valorizzazione della Passeggiata degli Artisti, qualora previsti e calendarizzati; Intervento di manutenzione dei pannelli artistici con ripristino in modalità mosaico; Un intervento di manutenzione dei pannelli “Bianco - Azzurro” sempre in modalità mosaico; L’eliminazione degli inserti cementizi che pregiudicano l’aspetto estetico dell’opera".

Il gruppo consiliare di minoranza propone inoltre "il ripristino della decorazione dei pali della pubblica illuminazione presenti sulla Passeggiata degli Artisti, secondo il progetto di Guy de Rougemont in possesso dell’amministrazione, in occasione dell’anniversario della nascita dell’artista".