Altare, l'artista Gianni Sardi espone nella sede dell'AMA fino al 13 aprile

Giovanni (Gianni) Sardi, conosciuto come Domi, è un artista autodidatta che ha scelto l’arte come mezzo per esprimere la propria creatività. La sua ricerca si concentra sull'astrattismo, mescolando forme geometriche e improvvisazione per dare vita a composizioni uniche. Il suo approccio alla pittura è caratterizzato dall’uso audace dei colori, creando un dialogo tra razionalità ed emozione.

Le opere di Domi si distinguono per tratti netti e linee definite dai pennelli, ma anche per l’energia selvaggia dei colori che si riversano sulle tele con spontaneità. Questa fusione tra ordine e caos conferisce alle sue opere una forza espressiva che cattura lo spettatore, suscitando emozioni diverse in ognuno. Predilige tonalità intense come il rosso, il nero e il bianco, ma nelle sue opere più recenti esplora anche sfumature d’oro e colori più vivaci, aggiungendo luminosità alla sua produzione.

Un altro tratto distintivo del suo lavoro è l'uso della pittura materica, che integra elementi naturali come sabbia e juta, conferendo alle sue opere una texture unica e un legame profondo con la natura. Non è raro che Domi utilizzi pannelli in legno come supporto, creando opere che acquisiscono una dimensione tridimensionale e tangibile.

Oltre alla pittura, Domi si è dedicato recentemente alla realizzazione di orologi da muro, dipinti con il suo stile inconfondibile. Questi orologi, disponibili in diverse forme e dimensioni, uniscono arte e funzionalità, offrendo un'esperienza visiva completa.

Le sue opere sono attualmente in esposizione ad Altare, presso la sede dell'AMA, dove saranno visibili fino al 13 aprile. Un’opportunità da non perdere per scoprire l’arte di Giovanni Sardi, un artista che, con il suo approccio personale e innovativo, ha conquistato un posto di rilievo nel panorama artistico contemporaneo.