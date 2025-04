Una nuova "casa" per i radioamatori savonesi, sabato si inaugura la Sala radio in via dei Carpentieri

Un'associazione attiva sul territorio da decenni che può finalmente inaugurare la nuova sede di via dei Carpentieri 5, presso il Cral del Porto di Savona. L'appuntamento è per sabato 5 aprile alle 10, nella sede dell'Associazione Radioamatori Savona Odv, aperta a tutta la cittadinanza.

L’associazione, attiva sul territorio da svariati decenni, ha la finalità di essere un punto di riferimento e aggregazione per gli amanti delle radiotrasmissioni amatoriali, ma anche quella di supportare le autorità in caso di emergenze, nell’eventualità di una caduta dei sistemi di comunicazione usuali.

"Il radioamatore, infatti, sulla scorta delle proprie conoscenze e delle proprie esperienze – spiega l'associazione – ha la possibilità di progettare e installare una stazione radio, anche mobile o in postazioni di fortuna, che può comunicare senza limiti di distanza e soprattutto senza dipendere da infrastrutture di terzi, come ad esempio la rete cellulare o Internet. In caso di calamità o emergenza, si può disporre di una rete di comunicazione capillare, di veloce implementazione e in grado di raggiungere anche i luoghi più remoti, utilizzando le trasmissioni radioamatoriali analogiche, digitali e satellitari".