Dego punta all’efficientamento energetico della palestra comunale, Ghione: "Così investiamo sul futuro"

Il Comune di Dego punta a migliorare l’efficienza energetica della palestra di piazza E. Botta. Questa mattina, l’ufficio tecnico ha caricato sul portale di FILSE la richiesta di finanziamento per il progetto.

"La palestra è uno spazio importante per il paese – spiega il vice sindaco Corrado Ghione – frequentata quotidianamente da studenti, associazioni e sportivi. In Val Bormida gli inverni sono lunghi e il riscaldamento molto costoso. È fondamentale fare il possibile per trattenere i ragazzi nel territorio".

Tra le associazioni che ne usufruiscono ci sono anche le attività della New Volley Valbormida, società sportiva con circa 100 iscritti e diverse squadre giovanili. "L’obiettivo del progetto è rendere la palestra più efficiente, più confortevole e con consumi ridotti, intervenendo sulle principali criticità energetiche dell’edificio", aggiunge Ghione.

L’intervento prevede in particolare la realizzazione di un cappotto termico e la sostituzione dei serramenti, al fine di ridurre le dispersioni e migliorare le prestazioni energetiche complessive della struttura.

"Il progetto ha un importo complessivo di 315mila euro e il Comune ha previsto un cofinanziamento di 98mila euro, confermando la volontà di investire sul patrimonio pubblico e sulla qualità dei servizi", conclude il vice sindaco.