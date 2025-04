Ai cinghiali Prolungamento "vietato" con cancello, ma rimane libero l'accesso per gironzolare sulla spiaggia

Ai mali estremi, estremi rimedi. Per evitare, come in passato, che i cinghiali vadano sulla passeggiata Walter Tobagi e nei giardini del Prolungamento, distruggendo il manto erboso, che qualche curioso si avvicini troppo agli animali o viceversa, il Comune ha chiuso in via provvisoria il passaggio che dalla spiaggia libera porta al Prolungamento. Le persone vi possono accedere passando da un cancello che è stato messo in fondo alla scala.

La decisione è legata soprattutto a questioni di sicurezza. Gli ungulati sono soliti raggiungere la spiaggia dal greto del Letimbro e da lì è successo che salissero sulla passeggiata, con qualche curioso che, con l’intento di fare un video, li disturbasse rischiando di causare qualche strana reazione da parte degli animali.

L’ultimo caso di ungulati in spiaggia risale a pochi giorni fa, quando una mamma con dei piccoli girava tra la sabbia degli stabilimenti balneari, con persone che cercavano di avvicinarsi per fare video o foto, ma ci sono stati casi in cui mamme con cuccioli erano arrivate fino a viale Dante Alighieri.

“Abbiamo messo le transenne in via temporanea – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Lionello Parodi – perché in questo periodo ci sono bambini che giocano al Prolungamento, persone con i cani e che passeggiano. È stata vista spesso una femmina con dei cuccioli che girava, e abbiamo messo le barriere temporanee per una questione di sicurezza. Quando hanno i piccoli, per protezione, se le persone si avvicinano troppo questi animali possono diventare pericolosi. Tra poco inizia la stagione balneare e dovremo togliere le transenne e trovare una soluzione diversa”.

Le transenne chiudono il passaggio dall’arenile al Prolungamento a mare, ed è stato messo un cancello in fondo alla scala.

I cinghiali non potranno così salire e andare nei giardini e sulla passeggiata, ma resteranno liberi di scorazzare sulla spiaggia ora già frequentata da chi approfitta di queste belle giornate.