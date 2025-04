Laigueglia, per celebrare la Giornata Nazionale del mare e della cultura marinara una mattinata di pulizia delle spiagge

Una pulizia della spiaggia per celebrare, venerdì 11 aprile, la Giornata Nazionale del mare e della cultura marinara a Laigueglia.

L’evento, promosso dall’associazione Informare e dal Comune laiguegliese, vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di bambini e ragazzi tra gli alunni della primaria e della secondaria di I grado, accompagnati dai docenti, ma è aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è alle ore 9.00 a scuola: da qui, dopo i saluti istituzionali, ci si sposterà sulla spiaggia di fronte al Bastione, nei pressi del molo lungo, per iniziare la pulizia.

Nell’ambito delle iniziative collegate al progetto “Blue as a cultural brand” e al SeaLab, futuro museo diffuso dedicato alla cultura del mare, l’evento cade in occasione di una ricorrenza particolarmente significativa e altamente simbolica: la Giornata nazionale del mare nasce proprio per sensibilizzare i giovani sul concetto di “cittadinanza del mare”, rendendoli protagonisti attivi della protezione dell’ambiente marino.

«Toccare da vicino il problema dei rifiuti che inquinano il mare e le nostre spiagge è il primo passo per prendere coscienza del problema – sono le parole della biologa marina ed educatrice ambientale Monica Previati – speriamo che questa azione simbolica, che coinvolge anche le istituzioni, possa spronare i ragazzi a un impegno attivo verso un mare e un pianeta più pulito e sano. Eventi di pulizia della spiaggia aperti a tutti, come questo, hanno proprio lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sulla tutela e protezione del mare e completano il percorso che abbiamo intrapreso dallo scorso inverno con l’attività didattica in aula e le uscite sulla spiaggia per conoscere i segreti di fauna e flora che vivono sulla costa del ponente ligure».

«Un'iniziativa che rappresenta un segno tangibile dell'impegno di Laigueglia per la tutela e valorizzazione del mare e delle sue risorse, che rappresentano per noi un fondamentale fattore culturale e profondamente identitario - commenta il Sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi - Tanto più inserita nel più ampio quadro del progetto "Blue as a cultural brand" e del futuro museo diffuso del mare, questa giornata speciale ci offre una preziosa opportunità per sensibilizzare i più giovani e tutta la comunità locale sull'importanza di un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente marino».

La pulizia delle spiagge è realizzata anche grazie al supporto di SAT, che fornirà i sacchetti per la raccolta dei diversi materiali e provvederà allo smaltimento dei rifiuti.

L’iniziativa rientra nella MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INTERVENTO 2.1 Attrattività dei borghi storici - Progetto Locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand” – PNRR – NextgenerationEU.