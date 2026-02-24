Commissariato di Polizia, il sindaco di Alassio chiede più agenti nel periodo estivo

Nei giorni scorsi, il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, si è rivolto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – tramite una lettera formale inviata per conoscenza anche al Prefetto di Savona Carlo De Rogatis e al Questore di Savona Giuseppe Mariani – per segnalare la necessità del potenziamento del personale del Commissariato cittadino.

Questa richiesta nasce dalla preoccupazione per il mancato incremento di organico a seguito della recente assegnazione di nuovo personale a diverse Questure italiane, che non ha coinvolto né la Questura di Savona né il Commissariato di Alassio. Una situazione che, come ha sottolineato il sindaco Melgrati nella sua missiva, risulta particolarmente critica se rapportata alle caratteristiche del territorio: Alassio è infatti una delle principali località turistiche della Liguria e nei mesi estivi registra una crescita della popolazione che passa da 10.500 residenti a oltre 65 mila presenze.

La riduzione dell’organico del Commissariato, passato da 43 a 35 unità, ha spinto l’Amministrazione comunale a chiedere l’invio temporaneo di personale aggiuntivo per la stagione estiva e, in prospettiva, un potenziamento stabile della dotazione organica, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.

"La nostra città gode di una nomea di città tranquilla, ma negli anni, vista la vicinanza con le grandi città di Torino e Milano e la possibilità di raggiungerla con il treno in tempi brevi, abbiamo assistito ad una invasione di bande di giovani - scrive il sindaco - I loro atteggiamenti hanno portato a reiterati episodi di violenza sfociati in risse nelle zone centrali sulle spiagge, sul pontile e non solo, che hanno avuto particolare rilievo sulla stampa e sui social, minando questa reputazione di paese tranquillo e la percezione di sicurezza".