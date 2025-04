Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova diga di Vado: posizionato l'ottavo cassone

Sono in fase di avanzamento i lavori per la realizzazione della nuova diga a protezione del bacino portuale di Vado Ligure.

"Nel frattempo, sulla parte in via di realizzazione, sono in corso i getti di calcestruzzo, grazie all’impiego di un pontone attrezzato con un impianto di betonaggio galleggiante, per il riempimento dei cassoni" continuano.