Al via le riprese di "Canonico 3": le location a Giustenice, Pietra Ligure, Finalborgo, Loano, Noli e Calizzano

Al via i ciak per le nuove riprese di "Canonico", la fiction di Tv2000 giunta alla terza stagione. La troupe ha incamerato le prime registrazioni a Roma a febbraio e ora si trasferisce con il cast in Liguria, per oltre un mese, con l'obiettivo di girare in diverse location: nuovamente a Giustenice, dove sono state ambientate le scorse stagioni, e a Pietra Ligure, Loano, Finalborgo, Noli e Calizzano.

"Canonico" è la prima serie televisiva originale realizzata dall'emittente dei vescovi italiani. Al centro sempre don Michele (interpretato da Michele La Ginestra), sacerdote che dopo una missione in Sud America viene destinato ad un piccolo centro abitato; con il suo approccio empatico e autentico, diventa un punto di riferimento per l’intera comunità, dai giovani in crisi di fede ai fedeli che lottano con le sfide della quotidianità. La serie, vivace e coinvolgente, propone una rilettura moderna del ruolo del sacerdote, con toni leggeri ma profondi.

La produzione è di "MapToTheStars" per Tv2000, sceneggiata da Peppe Toia, Peppe Millanta, Michele Stefanile e Alessandro Logli. Al cast, confermato, si aggiunge come coprotagonista l’attrice Debora Villa, nei panni di suor Betta. Tra gli attori anche Angelica Accarino, Lorenzo Balducci, Eugenia Bardanzellu, Mario Barletta, Cristiana Capolino, Lorenzo Cinosi, Andrea D’Andreagiovanni, Pietro De Silva, Fabio Ferrari, Alessandro La Ginestra, Federico Lima Roque, Elisabetta Mandalari, Mariateresa Pascale, Federico Perrotta.

La fiction sarà inserita nel palinsesto 2025-26 di Tv2000. Anche quest'anno il paesaggio di Giustenice sarà tra gli sfondi principali della fiction. Proprio nel paesino della Val Maremola si attende l'intervento della Provincia di Savona per la realizzazione del bypass viario tra località Pianazzo e la zona di San Lorenzo, dopo la frana di un mese fa che ha spezzato in due la viabilità locale sulla SP24. Provvedimento molto atteso e urgente, considerate la gravi difficoltà di circolazione e di sicurezza sulla circonvallazione su cui ora sono costretti a transitare i mezzi.