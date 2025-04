Il Comitato Vivi Piana Crixia ricorda Flavio Baroncelli, figura di spicco del pensiero contemporaneo italiano

Il 10 maggio, a partire dalle ore 10 presso la sala dell'albergo ristorante Villa Carla, il Comitato Vivi Piana Crixia organizza un’intera giornata dedicata al ricordo di Flavio Baroncelli, filosofo, saggista e figura di spicco del pensiero contemporaneo italiano, nato a Savona ma profondamente legato a Piana Crixia, dove oggi riposa nel piccolo cimitero di San Massimo.

Il convegno, dal titolo “Il ricordo di Flavio, tra il serio e il faceto”, si terrà a partire dalle ore 10:00presso la sala dell’Albergo Ristorante Villa Carla di Piana Crixia, e intende rendere omaggio alla sua memoria non solo attraverso il rigore accademico ma anche con la leggerezza e l’ironia che da sempre caratterizzavano il suo modo di pensare e comunicare.

Durante l’incontro interverranno Giovanni Assereto, già docente di Storia Moderna all’Università di Genova, Mirella Pasini, professoressa associata di Filosofia Morale ed Etica della Comunicazione sempre all’Università di Genova, Emilio Mazza, docente di Filosofia presso l’Università IULM di Milano, e Francesca Rigotti, filosofa e saggista, attiva nelle università di Gottingen, Zurigo e Lugano. Insieme ai relatori, arricchiranno la giornata anche interventi spontanei di cittadini e amici del territorio che conobbero personalmente Baroncelli e ne custodiscono il ricordo.

Nato nel 1944 e scomparso nel 2007, Flavio Baroncelli è stato docente di Filosofia morale e di Storia della Filosofia moderna all’Università di Genova e autore di numerosi saggi che coniugano profondità teorica e tono divulgativo, spesso ironico e provocatorio. Il suo pensiero ha sempre indagato i limiti del razionalismo, i paradossi del linguaggio politico e le contraddizioni dell’etica pubblica.

Tra le sue opere più note si ricordano “Il razzismo è una gaffe. Eccessi e virtù del politicamente corretto”(2004), un’esplorazione acuta e spiazzante della retorica della tolleranza, e “Viaggio al termine degli Stati Uniti. Perché gli americani votano Bush e se ne vantano” (2006).

Baroncelli è stato una figura intellettualmente libera, appassionata e critica, capace di unire la filosofia con la vita quotidiana, rendendola accessibile ma mai banale.

L’incontro non sarà solo un’occasione per riflettere sul suo pensiero, ma anche un momento comunitario per rinsaldare il legame tra territorio, memoria e cultura. A parlare saranno non solo accademici e studiosi, ma anche le voci delle persone comuni, di chi ha conosciuto Flavio nel suo lato più umano, ironico e affettuoso.

L’iniziativa vuole essere un invito aperto a tutti, per scoprire o riscoprire il pensiero di un intellettuale capace di illuminare le contraddizioni del nostro tempo con profondità e leggerezza, proprio “tra il serio e il faceto”. Alle ore 13.00 sarà possibile partecipare al buffet, costo 18 euro, con prenotazione entro l'8 maggio al numero 338 158 3365 (Fiorenza).