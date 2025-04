Stroncato da un malore in hotel, addio a Giancarlo Zunino: storico albergatore ed ex sindaco di Spotorno

Sotto shock la comunità di Spotorno che improvvisamente si trova a piangere la scomparsa, all'età di 77 anni, dell'ex sindaco Giancarlo Zunino.

Storico albergatore della cittadina del Golfo dell'Isola, Zunino è venuto a mancare nel primo pomeriggio odierno al San Paolo di Savona, dov'era stato trasportato in urgenza per un malore accusato durante il servizio di pranzo proprio nella sua struttura.

Tempestivo l'intervento dei militi della Croce Bianca locale, intervenuti insieme all'automedica, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Classe 1948, era figura molto nota, in paese e non solo, per le sue molteplici attività legate alla ricettività e alla ristorazione. Non c'era solo l'albergo di famiglia ereditato dal padre e dallo zio in località Serra, all'ingresso di ponente di Spotorno, tra le sue attività nel corso degli anni. Negli anni '70 aveva avviato “Il Cantinone”, dove vennero ospitati personaggi dello spettacolo di caratura nazionale come Nanni Svampa o I Gatti di Vicolo Miracoli, e quindi “Il Cantinone Mare”.

Insieme al fratello e a un amico aveva comprato l’Isola di Bergeggi, concessa in comodato gratuito poi al Comune nel 1990 per la creazione dell'ente parco e la gestione. Nel 1999 aveva dato vita al “Paradiso di Manù”.

Era stato eletto sindaco della cittadina del Golfo nel 1999 per un quinquennio, fino al 2004. Aveva scelto di scendere nuovamente in campo alle ultime elezioni comunali spotornesi, nel 2021, candidandosi a guida della lista civica "Insieme per Spotorno", dopo essere stato consigliere di minoranza col gruppo "Spotorno nel cuore".

Negli anni passati era inoltre stato membro dei consigli d’amministrazione dell’attuale Fondazione De Mari e della Cassa di Risparmio di Savona.