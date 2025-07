Noli, oggi l'ultimo saluto a Giovanna Barbieri, l'82enne morta investita da un'auto sull'Aurelia giovedì scorso

Mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire in ogni suo dettaglio la dinamica del tragico incidente accaduto la sera dello scorso 24 luglio, quest'oggi a Noli è la giornata della commozione e del ricordo per la scomparsa di Giovanna Barbieri, l'82enne da poco trasferitasi nel Golfo dell'Isola dove ha purtroppo perso la vita.

A travolgerla, fatalmente, è stata intorno alle 21:30 dello scorso giovedì, un'auto che, a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, stava effettuando una manovra nei pressi di un parcheggio mentre la vittima stava attraversando la strada, nei pressi dello storico Hotel Monique. Inutile la chiamata ai soccorsi e il pronto intervento dei militi della pubblica assistenza Croce Bianca di Finale insieme al personale medico dell'automedica Sierra. Per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Non è stata quindi disposta alcuna autopsia, dando il via libera alle esequie che si terranno stamani alle ore 11 nella cattedrale nolese di San Pietro. E' stato invece predisposto il sequestro del mezzo, al bordo del quale al momento dell'incidente si trovavano due anziani, dopo che la Polstrada è immediatamente intervenuta sul posto, la sera del sinistro, per i primi rilievi del caso.