Savonese sotto la pioggia, temporali intensi tra Finalese e Valle Stura: oltre 50 mm in un’ora nell'entroterra pietrese

Giornata di forte instabilità atmosferica sul savonese, interessato da una serie di temporali intensi che, sebbene non abbiano provocato danni gravi, hanno causato diversi allagamenti localizzati e disagi soprattutto lungo la fascia costiera tra Loano e il finalese.

Il primo episodio si è verificato in mattinata nell’entroterra orientale della provincia, dove una cella temporalesca ha colpito duramente la Valle Stura. Sul passo del Turchino sono stati registrati quasi 100 mm di pioggia in 6 ore, con picchi di 49 mm in un’ora a Mele e 95 mm a Prai, ai confini con il Genovese.

Ma è stato nel pomeriggio che la situazione ha cominciato a farsi più critica nel savonese occidentale. Dalle 13 circa, una struttura temporalesca particolarmente intensa ha stazionato per oltre un’ora tra Pietra Ligure e Finale, scaricando piogge molto abbondanti su un’area piuttosto ristretta. Il dato più significativo è stato registrato a Castellari, nel Comune di Pietra Ligure, con 52.2 mm di pioggia in un’ora.

Il nucleo, dopo aver insistito sul finalese, si è spostato verso l’albenganese attenuandosi gradualmente, ma lasciando dietro di sé diversi allagamenti di non particolarmente preoccupante consistenza tra Loano e Finale, dovuti soprattutto alla difficoltà di smaltimento delle acque da parte della rete urbana.

Nonostante l’intensità dei fenomeni, non si segnalano al momento danni rilevanti al suolo, né criticità particolari lungo la viabilità principale. Resta attivo il monitoraggio da parte della Protezione Civile regionale, mentre i Comuni e i presìdi locali continuano a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, pronti a intervenire in caso di peggioramento.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’instabilità potrà proseguire o lasciare spazio a un progressivo miglioramento.