Morto a 32 anni per leptospirosi, nominati i periti di parte dalla famiglia: “Nel 2025 non si può morire così”

“Nel 2025 non si può morire così”. È l’amara dichiarazione che la famiglia del giovane ivoriano di 32 anni, morto a inizio luglio all’ospedale San Paolo di Savona dopo aver contratto la leptospirosi, una grave infezione trasmessa da batteri del genere Leptospira attraverso l'urina dei topi, affidata ai legali Nicodemo Gentile e Antonio Cozza.

L’uomo, classe 1993, era ospite di una struttura d’accoglienza a Peagna, frazione di Ceriale, lavorava presso una segheria ad Albenga. Dopo aver accusato sintomi compatibili con l’infezione – che si contrae solitamente per contatto con urina animale o acqua contaminata, attraverso ferite cutanee o mucose – è stato ricoverato ma non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda indaga la Procura di Savona con l'ipotesi di omicidio colposo, per la quale al momento risultano quattro persone iscritte nel registro degli indagati. Il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro ha disposto la riesumazione del corpo e l’autopsia, che è stata eseguita nei giorni scorsi.

Le indagini si concentrano sia sulla struttura dove il giovane risiedeva sia sul luogo di lavoro, per individuare il contesto in cui è avvenuto il contagio. Fondamentali saranno gli esiti degli esami di laboratorio, attesi prossimamente.

A difendere due degli indagati è l’avvocato Stefano Daga, mentre la famiglia del giovane si affida ai legali Gentile e Cozza, che hanno nominato come consulenti di parte il professor Mauro Bacci e il dottor Dario Silletta.

“Questo giovane lavoratore – spiegano i legali – voleva un futuro migliore per sé e per la sua famiglia, ma è morto a soli 32 anni. Probabilmente questa morte, a nostro avviso, poteva essere evitata, e noi vogliamo capire cosa non ha funzionato”.