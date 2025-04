Prima lo scontro, poi una delle due auto va in fiamme: paura a Cengio sulla Sp 339

Prima lo scontro, la cui dinamica non è stata ancora ben chiarita ed è al vaglio delle Forze dell'Ordine giunte sul posto, poi una delle due auto coinvolte andata in fiamme.

Paura nel pomeriggio odierno a Cengio, lungo la Sp 339, dove fortunatamente non vi sono però stati gravi feriti nel sinistro, avvenuto intorno alle 17 verso il confine con Millesimo.

Il bilancio dell'incidente ha visto, oltre al danneggiamento dei due mezzi che sono stati messi in sicurezza dai Vigili del fuoco del distaccamento cairese, anche il ferimento di tre persone. Tutte sono state trasportate in condizioni non gravi (in codice giallo) al pronto soccorso del San Paolo di Savona accompagnati da due ambulanze della Croce Rossa cengese e una della Croce Rossa di Millesimo, oltre all'autoinfermierizzata India. Sul posto anche l'automedica Sierra 3.