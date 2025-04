Bar di Pietra Ligure chiuso per 30 giorni: considerato un centro di spaccio

La Polizia ha notificato la chiusura temporanea di un bar a Pietra Ligure, sospeso per 30 giorni su ordine del Questore. Il provvedimento, urgente, arriva dopo un’indagine antidroga conclusa venerdì, che ha dimostrato come il locale fosse utilizzato come base per lo spaccio di stupefacenti.

Durante i controlli, la Squadra Mobile della Questura – con il supporto della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure – ha arrestato il gestore 42enne, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e oltre 1.400 euro in contanti. Grazie all’intervento di un cane antidroga, altre dosi sono state scoperte nascoste all’interno del locale.

Con questo caso, salgono a 8 i locali chiusi nel 2025 dalla Questura per reati legati alla droga. Un segnale dell’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel contrastare l’uso di attività commerciali per traffici illeciti.