Celle, polemiche per la musica alta. Beltrame: "Siamo un paese turistico, comunque attività come d'accordo abbasseranno i decibel prima"

Musica ad alto volume e come spesso accade nel periodo estivo non mancano le polemiche. anche a Celle Ligure. A rispondere alle lamentele il sindaco Marco Beltrame.

"A seguito di alcune lamentele, sia via mail sia di persona ricevute oggi, mi preme comunicare alcune cose: Celle Ligure è un paese turistico e, in quanto tale, la linea della nostra amministrazione è quella che il paese debba vivere. Ciò significa che, se per una sera a settimana, nei mesi estivi nei weekend, c’è più rumore riteniamo lo si possa sopportare, tutto sempre nel rispetto delle normative, non solo comunali - puntualizza il primo cittadino cellese - Pensiamo anche da genitori: dare una piccola valvola di sfogo anche ai ragazzi significa che non debbano prendere mezzi per andare in altri paesi riducendo il rischio di incidenti. Le attività commerciali hanno il diritto di lavorare durante la stagione che ormai è ridotta ahimè a due mesi. Ricordiamoci che se le attività chiudono tutto il paese non avrà più servizi".

"Tutto ciò premesso, a seguito di telefonata con i gestori dei Bagni Augustus e del Cà du Mà, di comune accordo, si è deciso per quanto segue: Gli Augustus abbasseranno il livello dei decibel dalle ore 1.00 e interromperanno la musica alle ore 2.00. Il Cà du Mà non andrà oltre alle ore 1.00 - precisa Beltrame - Ci tengo ad evidenziare che entrambe le attività sono in regola con i permessi fino alle ore 2.30 ma il buon senso e la collaborazione, oltre che una buona comunicazione tra le parti, ha portato a fare un piccolo passo verso la pacifica convivenza".