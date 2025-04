Finale, si è spento Sergio Ghione, carabiniere in congedo e papà del compianto Daniele

Un lutto molto sentito e partecipato ha colpito in queste ore la comunità finalese. A 86 anni si è infatti spento Sergio Ghione, carabiniere in congedo e papà del compianto Daniele, vittima della strage di Nassirya nel 2003.

Militare dell'Arma per anni, aveva concluso la sua attività presso la stazione di Finale Ligure prima di congedarsi. Il suo impegno per la comunità era stato profuso anche come milite della Croce Bianca e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che nelle scorse ore hanno espresso il loro cordoglio per la famiglia.

Sergio lascia la moglie Oriella, la sorella Franca, il fratello Attilio e la nuora Miriam.

I funerali saranno celebrati mercoledì 16 aprile alle ore 16:30 nella basilica di San Biagio in Finalborgo, dove stasera (martedì 15 aprile, ndr) alle 17:30 sarà recitato il Santo Rosario.