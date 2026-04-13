Lavoro, in provincia di Savona sono previste 11.220 assunzioni da parte delle imprese, nel trimestre aprile-giugno 2026

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese savonesi nel mese di aprile 2026, con focus sulle tendenze occupazionali per il periodo aprile – giugno 2026.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 3.680 le entrate complessive programmate a aprile in provincia di Savona. In Liguria, ad aprile, le previsioni occupazionali si attestano sulle 15.500 unità, mentre a livello nazionale sono 500.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nel Savonese sono 11.220 le entrate previste tra aprile e giugno 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di aprile, si rileva che in provincia di Savona nel 13% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’87% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l’ 82% nel settore dei servizi, per l’82% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 6% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (14%). In 42 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 30% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 23% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 4% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 53% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 62% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 25% del totale.

Nel mese di aprile le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (1.620), Servizi alle persone (700), Commercio (360), Costruzioni (150) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (150). L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.