Savona, passaggio di consegne all’Ance: Emanuele Ferraloro è il nuovo presidente degli imprenditori edili provinciali

Si è svolta ieri, 13 aprile 2026, presso la sede dell’Unione Industriali di Savona, l’assemblea elettiva della Sezione Imprenditori Edili di Ance Savona. L’incontro ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente Massimo Baccino ed Emanuele Ferraloro, chiamato a guidare l’associazione per il prossimo mandato.

“In un anno di transizione, il 2026 - dice Massimo Baccino Presidente uscente - si conclude il mio mandato quadriennale. Anni di sfide e di crescita per il settore, sia a livello nazionale che locale, ma anche anni in cui si è dovuto lavorare fortemente per dare una nuova collocazione al settore e per superare le sfide che una crescita in un contesto normativo instabile comporta: SuperBonus, Pnrr, ricambio generazionale, la guerra in Ucraina, le sfide della rigenerazione urbana e del contrasto al dissesto idrogeologico, il rapporto con la Pubblica amministrazione, questi gli ambiti che ci hanno visti impegnati. Con il costante obiettivo di accompagnare e supportare le imprese associate e valorizzare il settore delle costruzioni”.

Il bilancio dell’ultimo anno evidenzia un comparto in espansione: il 2025 ha registrato una crescita significativa, con oltre 3.100 occupati medi e più di 4.600 operai iscritti alla Cassa Edile nel corso dei dodici mesi, oltre a una massa salari che ha superato i livelli del 2007-2008.

Un quadro positivo, ma non privo di incognite. All’orizzonte si profilano infatti la conclusione del PNRR e gli effetti della crisi legata al conflitto in Medio Oriente, con ricadute già evidenti in termini di aumento dei costi.

A raccogliere il testimone è Emanuele Ferraloro, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto e le sfide future: “E’ anche in questi momenti che si misura la forza di un’associazione, vicinanza alle imprese, servizi il più possibile efficaci, proposte a livello locale e a livello nazionale, potendo contare sul fatto di far parte della famiglia Ance e di Confindustria - dice il neo eletto Ferraloro - è con piacere che prendo il testimone, ringraziando i colleghi che mi hanno votato, e Massimo Baccino, il cui buon operato costituisce per me stimolo a cercare di fare altrettanto bene. Continua ora la sfida della Rigenerazione Urbana e della Cura del territorio oltre al tema dell’accesso all’abitazione, aspetti nei quali il contributo della categoria è assolutamente primario e necessario. Sfide che richiedono un contesto normativo chiaro ed efficace, con velocità di intervento commisurati alla velocità del cambiamento”.

Il neo presidente ha poi ribadito l’importanza del lavoro condiviso sul territorio: “Vogliamo continuare a collaborare con amministrazioni ed enti locali, le altre Associazioni datoriali, nonché con le organizzazioni sindacali di categoria nella consapevolezza che la nostra Provincia abbia delle opportunità da cogliere, ma che per farlo deve per forza lavorare di Squadra e fare Rete”.

La nuova squadra di presidenza sarà affiancata dai vicepresidenti Massimo Arimondo e Alberto Chiarelli, oltre allo stesso Massimo Baccino, che ha accettato un nuovo incarico per garantire continuità sui principali dossier aperti negli anni scorsi.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre eletto presidente del Gruppo Savonese Giovani Imprenditori Edili Samuele Pirotto, affiancato dai vicepresidenti Michele Grondona e Andi Leka. Rinnovato infine anche il Consiglio Generale.