Altare sempre più unita contro il parco eolico "Bric Surite": in paese compaiono striscioni di protesta

Ad Altare, piccolo borgo incastonato tra le colline savonesi, il vento soffia forte, ma non abbastanza da piegare la volontà di una comunità decisa a difendere il proprio territorio. Da settimane, un'ondata di mobilitazione ha travolto il paese, animata dall'orchestra determinata del neonato comitato cittadino, nato proprio per contrastare il progetto del parco eolico "Bric Surite".

L'iniziativa, che prevede l’installazione di sei imponenti aerogeneratori sulle alture circostanti, ha acceso gli animi e suscitato un'opposizione senza precedenti. Per molti altarese, quelle pale eoliche rappresentano una minaccia al paesaggio, all’identità del luogo e alla tranquillità delle loro vite.

Oltre 1.300 firme sono state raccolte in pochi giorni, un numero che racconta di un paese compatto nel dire "no" a questa trasformazione forzata. A rafforzare la protesta è arrivato anche il Consiglio comunale, guidato dal sindaco Roberto Briano, che ha espresso un netto diniego al progetto. Ma la battaglia non si è fermata ai documenti ufficiali: da qualche giorno, il dissenso si è fatto visibile e tangibile, con striscioni appesi ai balconi e in altre località del paese. Slogan decisi e inequivocabili campeggiano tra le case: "Basta pale eoliche, giù le mani dai nostri territori!" e "Basta pale eoliche!". Lo scorso 28 febbraio si è tenuto anche un incontro pubblico presso il cinema Vallechiara.

Gli abitanti di Altare non sono contro l’energia pulita, dicono, ma contro una scelta calata dall’alto, senza un reale coinvolgimento della popolazione. Temono che l’armonia del loro paesaggio venga compromessa, che il fragile equilibrio ambientale subisca un colpo irreparabile.

La battaglia è appena iniziata, e ad Altare il vento del dissenso continua a soffiare forte.