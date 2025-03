Colf e badanti senza dichiarazione dei redditi: scoperta un'evasione fiscale di oltre 300mila euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona, nei primi due mesi dell’anno, hanno effettuato specifici servizi d’istituto finalizzati all’individuazione di evasori totali operanti nella categoria economica dei collaboratori domestici (colf e badanti), attivi sia nel capoluogo sia nei comuni della provincia.

Nel dettaglio, a seguito di un’accurata attività info-investigativa condotta dai militari, basata sull’analisi dei dati acquisiti tramite le banche dati in uso al Corpo, sono state esaminate le posizioni di soggetti che, pur avendo svolto attività di collaboratori domestici nella provincia, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi annuale. Tale omissione, in violazione degli articoli da 1 a 4 del D.P.R. 600/1973, ha portato a un’evasione complessiva di oltre 300.000 euro di compensi ricevuti dai rispettivi datori di lavoro. Le somme non dichiarate sono state quindi recuperate a tassazione.

In particolare, un quarantenne ha svolto attività di collaboratore domestico nel comune di Alassio dal 2019 al 2022, omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi per ciascun anno e sottraendo al Fisco circa 100.000 euro. L’attività ispettiva ha permesso di accertare che, sebbene la famiglia ligure per la quale lavorava avesse regolarmente comunicato all’INPS le ore lavorate e i compensi versati, il soggetto risultava sconosciuto all’Erario. Ciò nonostante, i suoi guadagni superavano di gran lunga la soglia di esenzione prevista dalla normativa vigente (8.176 euro annui).

L’intervento della Guardia di Finanza di Savona conferma ancora una volta l’importanza dell’azione del Corpo a tutela della legalità e nel contrasto all’evasione fiscale, una condotta di particolare disvalore sociale che sottrae risorse alla collettività. L’attività delle Fiamme Gialle rappresenta un importante strumento di garanzia per i cittadini onesti, tutelati dall’illecito vantaggio competitivo di chi froda il Fisco.