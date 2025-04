L'opposizione: "Il molo San Sebastiano va riaperto, stanno arrivando le vacanze di Pasqua e Ceriale è senza parcheggi"

"E’ dal mese di ottobre ( 7 mesi ) che l’amministrazione comunale, con a capo il Sindaco Fasano Marinella, ha deciso di chiudere i parcheggi pubblici presenti sul molo S. Sebastiano perché ha intenzione di mettere in atto un progetto che prevede un investimento di 700 mila euro per realizzare una nuova pavimentazione. Premesso che siamo contrari al progetto che l’amministrazione vuole mettere in atto perché riteniamo che si sarebbe potuto creare un camminamento per unire la pineta con la porzione di passeggiata che costeggia la zona a mare e giunge alla passerella che collega Ceriale con Borghetto S.S. preservando comunque i parcheggi".

Cosi affermano i consiglieri comunali Piercarlo Nervo, Eugenio Maineri, Antonello Mazzone e Fabrizio Dani del gruppo "Uniti per Ceriale" che aggiungono: "Detto ciò, qualche giorno fa il vice sindaco dichiarava sugli organi di stampa che sui parcheggi non ci sarà alcun passo indietro e che spariranno come già annunciato, ma soprattutto che durante il periodo pasquale l’area resterà chiusa. Viste le dichiarazioni del vice sindaco è evidente che non ha ben chiara la situazione in cui versa il nostro paese".

"A breve ci sarà Pasqua, la settimana successiva ci sarà il ponte del 25 Aprile e la settimana dopo ancora ci sarà il ponte del 1 Maggio e Ceriale si ritrova ad ospitare i turisti con almeno 80/85 parcheggi in meno nella zona a mare. Ad oggi i lavori della passeggiata non sono ancora ultimati nonostante i proclami del vice sindaco che annunciava a novembre che a gennaio sarebbe stati ultimati; tale situazione non permette l’utilizzo di almeno 40/50 parcheggi, che si aggiungono ai 35 che sono presenti sul molo S. Sebastiano e che è chiuso - concludono da "Uniti per Ceriale" - Chiediamo al Sindaco di intervenire in modo urgente e di riaprire il molo S. Sebastiano per le prossime festività perché il nostro paese deve offrire servizi non disservizi".