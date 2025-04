Andrea Tafaria riconfermato alla guida della Filca Cisl Liguria: “Serve un patto per il lavoro nell’edilizia”

Andrea Tafaria è stato riconfermato alla guida della Filca Cisl Liguria nel corso del consiglio generale del sindacato, tenutosi questa mattina alla presenza di Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria, e di Ottavio De Luca, segretario generale aggiunto della Filca Cisl nazionale. Accanto a Tafaria, sono stati eletti in segreteria anche Paola Fiorenza e Maurizio Nonnoi.

Nel suo intervento, il segretario generale ha ribadito l’importanza strategica del comparto edile per il territorio ligure, sottolineando i risultati già raggiunti in termini occupazionali e le prospettive di crescita ancora da esplorare. “Ci aspettano molte sfide per consolidare il nostro settore in Liguria, che già oggi vanta numeri significativi in termini di occupazione – ha dichiarato Tafaria – ma il nostro obiettivo è rafforzare e incrementare ulteriormente questi dati”.

Tra le priorità del suo mandato, Tafaria ha annunciato l’intenzione di promuovere, insieme alla Cisl Liguria, un “patto per il lavoro nell’edilizia”, volto a favorire lo sviluppo di un’occupazione stabile e di qualità. Il progetto prevede l’introduzione di incentivi per le imprese che assumono lavoratori con contratti a tempo indeterminato, con l'obiettivo di rendere più attrattivo e sicuro l’impiego nel settore.

L’incontro ha ribadito l’unità e la sinergia tra i diversi livelli della Cisl, impegnati nel rafforzare il ruolo del sindacato come interlocutore centrale nelle politiche del lavoro in ambito regionale.