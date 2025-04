Il sindaco di Albenga Tomatis: "Ok alla chiusura dei cantieri autostradali, ma non basta. Il Ponente non può rimanere isolato"

Il Ponente Ligure si trova a fronteggiare una situazione infrastrutturale che sta generando effetti dannosi sul turismo, commercio, sulle opportunità di lavoro e su tutte le attività che riguardano il nostro territorio.

“L'eliminazione dei cantieri autostradali durante il periodo di Pasqua, è una scelta che andava fatta ma non si può pensare che sia sufficiente per affrontare la crisi infrastrutturale cronica che affligge la Liguria - afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - . Le problematiche si ripercuotono su molti aspetti: dalla vita economica a quella sociale della regione. Questa situazione, infatti, sta penalizzando fortemente il nostro turismo, il commercio e le opportunità di lavoro. Se vogliamo crescere, dobbiamo intervenire in maniera decisa e strutturata”.

La Liguria, con il suo potenziale, rischia di perdere competitività a causa di infrastrutture inadeguate che comportano un vero e proprio isolamento dalle principali vie di comunicazione.

Continua il sindaco Tomatis: “Credo sia importante attivare subito un tavolo di lavoro coinvolgendo i sindaci del territorio, la Provincia e la Regione e tutte le forze sociali ed economiche del territorio.

“È necessario, infatti, pensare a soluzioni a lungo termine. La Liguria ha bisogno di nuove infrastrutture per superare questa cronicità di problemi. Solo così potremo garantire un futuro migliore per il nostro territorio” conclude.

La Liguria merita di crescere, e per farlo è necessario un intervento deciso e lungimirante che prenda in considerazione anche soluzioni alternative al traffico su gomma. È inoltre necessario ipotizzare e investire su nuove infrastrutture come l’Armo-Cantarana e la Carcare-Predosa che alleggerirebbero il carico sulle autostrade esistenti e favorirebbe lo sviluppo economico.