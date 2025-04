Savona, rinnovato il consiglio direttivo della Camera penale "Tito Signorile": Andrea Scella nominato presidente

Nella giornata di ieri, il consiglio direttivo della Camera penale di Savona "Tito Signorile" ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2025-27.

Sono risultati nominati: presidente il prof. avvocato Andrea Scella; vicepresidente l'avvocato Daniela Giaccardi (presidente uscente, non più candidabile per via del vincolo dei due mandati); segretario l'avvocato Alfonso Ferrara e tesoriere l'avvocato Maria Teresa Bergamaschi.

"Ci attende un periodo ricco di sfide importanti, tanto a livello nazionale quanto a livello locale. In questo scenario, i penalisti savonesi non si lasceranno cogliere alla sprovvista. Assicuriamo a tutti il massimo impegno per la tutela dei diritti e per l'attuazione del giusto processo" ha dichiarato il nuovo presidente, ringraziando per la fiducia accordata.