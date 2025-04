"La nuova via per Sassello", presentato il nome della lista del candidato Gian Marco Scasso

"La nuova via per Sassello". Questo il nome della lista guidata dal candidato sindaco Gian Marco Scasso in vista delle elezioni comunali per il prossimo 25-26 maggio.

Al momento l'ex capogruppo di minoranza è l'unico candidato in corsa alle amministrative.

L'ex vicesindaco Tomaso Pronsati, l'ex assessore Arianna Galatini e i due consiglieri Valerio Giardini e Riccardo Zunino, ex membri della maggioranza dell'ex sindaco Marco Dabove che si era dimesso sia per motivi personali che per frizioni con gli stessi ex rappresentanti della giunta ad esclusione di Daniele Buschiazzo, Lia Zunino (che aveva preso il posto di Galatini in giunta dopo le sue dimissioni nel gennaio 2024) e Roberto Laiolo, hanno deciso a fine marzo di non scendere in campo.

"Bisogna cambiare per rimanere quello che siamo. Con questo spirito nasce La nuova via, una lista fatta di persone che amano il proprio paese e credono in un futuro costruito con impegno, ascolto e concretezza" proseguono dalla lista sassellese.

"Nei prossimi giorni vi comunicheremo le date, i luoghi e gli appuntamenti in cui saremo presenti per raccontarvi il nostro progetto e confrontarci con voi. Inoltre, inizieremo a presentarvi uno per uno i candidati della nostra lista, per farvi conoscere i volti, le storie e le motivazioni di chi ha scelto di mettersi in gioco per Sassello" concludono.

In lista con Scasso dovrebbe essere presente l'ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi che da anni vive e lavora proprio a Sassello.

Tra i componenti presenti anche Italo Caviglia, ex dirigente Asl1 Area Complessa Risorse Umane; Bruno De Felice, ex dirigente Asl2 responsabile Gestione Piani Controllo Igiene Alimentare; Sabrina Vernero, medico rianimatore; Andrea Pastorino, pensionato; Martino Zunino, studente di Ingegneria Meccanica all'università di Milano.