Tariffe Tari, Varazze conferma le agevolazioni per le utenze non domestiche

Il Consiglio comunale di Varazze ha approvato, con i soli voti della maggioranza ed il voto contrario della minoranza, le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche per l’anno 2025, confermando l’impegno già assunto nel 2024.

“Ancora una volta l’Amministrazione comunale dimostra il coraggio di fare scelte concrete e responsabili, a sostegno delle attività economiche del territorio. Le agevolazioni approvate rappresentano un intervento reale, pensato per aiutare chi lavora ogni giorno, spesso tra mille difficoltà, contribuendo in modo fondamentale al tessuto produttivo e sociale della nostra città” interviene il sindaco Luigi Pierfederici.

“La nostra attenzione - prosegue nella nota dell'ente l’assessore alle Finanze, Laura Manna - si è concentrata sulle categorie che hanno una Tari ben maggiore rispetto alle altre e che hanno subìto in questi anni forti aumenti dei costi delle utenze, come ad esempio coloro che rientrano nelle categorie di somministrazione di alimenti e bevande. Eppure, questo impegno è stato sminuito dalla minoranza come un semplice atto di 'favoritismo', in un giudizio superficiale e privo di fondamento. Abbiamo profondo rispetto per le nostre categorie economiche: ne conosciamo bene le criticità, ma soprattutto il valore in termini occupazionali. Parliamo di realtà che generano posti di lavoro, che rappresentano un presidio vitale per la nostra comunità, e che meritano attenzione e sostegno, non accuse infondate”.

La proposta di delibera che ha introdotto anche per il 2025 le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche non è stata infatti votata favorevolmente dal gruppo consiliare "Varazze Domani". In particolare il consigliere Cerruti ha dichiarato di agevolare in modo strumentale le utenze non domestiche interessate; in egual modo lo stesso gruppo consiliare ha votato contrariamente alla deliberazione di variazione di bilancio dove sono state stanziate le risorse necessarie a finanziare tali sgravi, mentre il Gruppo Misto si è astenuto.

“Altro che 'favoritismi'! Dire questo significa offendere non solo l’Amministrazione - conclude il primo cittadino - ma soprattutto le categorie della somministrazione, di cui conosciamo bene la serietà, la professionalità e la dedizione al lavoro”.

“La maggioranza continuerà a lavorare con responsabilità e visione, perché crediamo che sostenere chi produce, chi investe, chi crea lavoro, sia l’unico modo per costruire una Varazze più forte, più giusta e più vicina al suo tessuto economico” chiosa Pierfederici.