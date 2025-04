Caso Piana, Fiorello indagato per diffamazione dalla procura di Imperia

Rosario Fiorello, noto showman e conduttore del programma "VivaRai2!", è stato coinvolto in una controversia legale per presunta diffamazione. Il procedimento è stato avviato dalla Procura di Imperia in seguito a un esposto presentato da Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria.

Piana ha denunciato un episodio del programma in cui si faceva riferimento a "festini con escort e cocaina", percependo tali affermazioni come lesive della sua reputazione.​ È importante notare che Piana non è mai stato formalmente indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti festini. Il suo nome era stato inizialmente menzionato, ma successivamente è emerso che si trattava di un errore, e la sua estraneità ai fatti è stata confermata dagli inquirenti.

Nonostante ciò, Piana ha espresso l'intenzione di intraprendere azioni legali contro coloro che hanno diffuso informazioni false o diffamatorie sul suo conto.