Morte di Papa Francesco, suonano a lutto le campane della Torre del Brandale

Il suono delle campane della torre del Brandale in segno di lutto per la morte di Papa Francesco, scomparso questa mattina all'età di 88 anni.

A disporlo il sindaco di Savona Marco Russo insieme al presidente della A Campanassa Dante Mirenghi.

"La morte di Papa Francesco è un grave lutto per tutti noi. In un momento così difficile del pianeta, con gravissime tensioni che lo lacerano, è stato un punto di riferimento per l’intera umanità, laici e religiosi, di fedi diverse, nel segno della speranza e della pace" ha detto il primo cittadino savonese.

"Per questo motivo, d’intesa con il Presidente della A Campanassa, abbiamo deciso di fare suonare le campane della Torre del Brandale, come segno di una comunità civile che rende omaggio a una figura fondamentale del nostro tempo, capace di parlare a tuttisi, e che sente forte il suo appello alla costruzione della pace e della speranza" ha concluso Russo.