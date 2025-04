Savona, riqualificazione di Corso Italia: al via la procedura per affidare i lavori

Prende ufficialmente il via l’iter per la riqualificazione di Corso Italia. Dopo la delibera approvata dalla Giunta Comunale lo scorso 13 marzo, il Comune ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica. Nei c'è stata l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio del procedimento per individuare l’operatore economico a cui affidare i lavori.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Giacomo Airaldi dello studio “Sinapsi Architettura – Airaldi e Brunengo Architetti Associati” di Alassio.

I lavori prevedono la completa riorganizzazione dell’asse pedonale, con la riqualificazione della pavimentazione, l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’adeguamento delle aree di sosta.

Verranno inoltre migliorati gli attraversamenti pedonali e le connessioni con le vie limitrofe, in un’ottica di maggiore accessibilità e sicurezza per tutti, in particolare per le persone con mobilità ridotta.

La selezione dell’impresa esecutrice sarà con procedura negoziata, visto che si tratta un appalto privo di interesse transfrontaliero e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso determinato tramite ribasso sull’elenco prezzi a base di gara.

L’intervento ha una copertura finanziaria complessiva di 644.180 euro, già prevista nel bilancio comunale 2025. Di questi, 500.000 euro cono contributo regionale nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione e i restanti 144.180 euro saranno coperti con avanzo di amministrazione.

L’avvio dei lavori è previsto nei mesi successivi alla conclusione della gara e alla stipula del contratto.