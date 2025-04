Savona, dal primo maggio chiude lo storico bar Benzi

Savona saluta lo storico bar Benzi all'angolo tra via XX Settembre e via Orazio Grassi

Il prossimo Primo Maggio tirerà giù la serranda lo storico locale della movida savonese dove per anni in tantissimi hanno potuto apprezzare le classiche focaccette e brioches sfornate anche in tarda notte.

Nel dicembre del 2019 all’età di 82 anni era scomparsa Angela Cavallaro in Venturino che con la la figlia Renata, dal 2006, aveva gestito il bar rilevato proprio dalla famiglia Benzi che negli anni 90 aveva creato il locale aperto 24 ore su 24.

Non solo quindi punto di ritrovo di chi usciva dalle discoteche o a fine serata ma anche luogo dove poter fare colazione, pranzo, cena e nel pomeriggio un aperitivo.

È stata ipotizzata comunque una possibile riapertura ad ottobre.

Contattata dalla nostra redazione nelle settimane scorse in merito alla chiusura la titolare non ha voluto rilasciare dichiarazioni.