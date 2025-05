Guadagnare reddito passivo con il cloud mining di XY Miners e guadagnare 3000€ al giorno

Con il rapido sviluppo della tecnologia blockchain e il mercato sempre più caldo dei Bitcoin, sempre più persone iniziano a prestare attenzione agli investimenti in valuta digitale. Molte persone scelgono di utilizzare macchine per il mining, ma l'attrezzatura iniziale richiede enormi quantità di denaro e consuma risorse umane. Nel 2025, non è più necessario disporre di attrezzature costose, bollette elettriche elevate e conoscenze tecniche complesse, e si può facilmente partecipare al mining di Bitcoin, Dogecoin e altre criptovalute - il cloud mining di XY Miners permette di fare soldi a casa!

Che cos'è il cloud mining?

Il cloud mining consente alle persone di minare criptovalute senza bisogno di hardware fisico. In questo modello, gli utenti affittano la potenza di estrazione da un fornitore terzo, che gestisce l'hardware e gli aspetti tecnici del mining. Questo significa che gli utenti possono partecipare al mining di criptovalute da qualsiasi parte del mondo, senza dover investire in costose apparecchiature di mining o affrontare la complessità della configurazione e della manutenzione delle attrezzature.

Che cos'è XY Miners?

Fondata nel 2017, XY Miners ha più di 60 mining farm in tutto il mondo, con un numero crescente di utenti, attualmente con più di 3 milioni di utenti registrati da oltre 200 Paesi. Consente agli utenti di guadagnare un reddito passivo stabile attraverso operazioni di mining basate sull'intelligenza artificiale.

Servizio di estrazione nel cloud di XY Miners

Iscriviti e ricevi 15 dollari gratis

Nessun costo di hardware - Non è necessario ricorrere a costosi minatori ASIC e GPU.

Nessuna preoccupazione per l'elettricità - Il provider copre l'alimentazione e la manutenzione.

Reddito passivo - Guadagna ricompense in criptovalute con il minimo sforzo.

Accessibile ovunque - Estrazione dal telefono o dal computer.

Esempio di contratto:

⦁【Avalon Miner A1446】: Importo dell'investimento: $100, profitto netto totale: $100 + $6.

⦁Minatore di Ant L9】: Importo dell'investimento: $500, profitto netto totale: $500 + $37,5.

⦁【AntMiner S21+】: Importo dell'investimento: $1000, profitto netto totale: $1000 + $132.

⦁【AntMiner S19e XP Hyd】: Importo dell'investimento: $5000, profitto netto totale: $5000 + $1350.

⦁AntMiner S21+ Hyd】: Importo dell'investimento: 10.000 dollari, profitto netto totale: 10.000 dollari + 3.100 dollari.

⦁AntMiner S21e XP Hyd 3U: Importo dell'investimento: 30.000 dollari, profitto netto totale: 30.000 dollari + 12525 dollari.

In breve

Se siete alla ricerca di modi per aumentare il vostro reddito passivo, il cloud mining è un'ottima opzione. Se utilizzate correttamente, queste opportunità possono aiutarvi a far crescere la vostra ricchezza in criptovalute in modalità “autopilota” con un investimento minimo di tempo. Per lo meno, dovrebbero essere meno dispendiose di qualsiasi tipo di trading attivo. Il reddito passivo è l'obiettivo di ogni investitore e trader e con XY Miners, potete massimizzare il vostro potenziale di reddito passivo più facilmente che mai.

