Zuccarello entra nei “Siti storici Grimaldi di Monaco in Italia” e ricorda Ilaria Del Carretto nel 620esimo dalla sua scomparsa

Zuccarello entra a far parte dell’associazione “Siti storici Grimaldi di Monaco in Italia”. Domenica 27 aprile a Zuccarello si terrà una solenne commemorazione in ricordo di Ilaria Del Carretto, figlia di Carlo I, primo Marchese di Zuccarello, nel 620esimo anniversario dalla sua morte. L’evento è organizzato dal Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Liguria, della Provincia di Savona e dei Comuni di Zuccarello, Lucca, Moncrivello e Mombaldone.