Loano, ultimo giorno per la Tabaccheria Olivieri: da Chiarina ‘du stancu’ e il figlio Sensin all'Olivier’s Pub di Gigio Quartieri, una storia lunga 145 anni

Una pagina importante della storia di Loano si chiude oggi, domenica 27 aprile. La Tabaccheria Olivieri, conosciuta negli ultimi anni come Olivier’s Pub, conclude infatti la sua attività.

Fondata nel 1880 nei locali con doppia entrata da via Garibaldi e corso Roma, la tabaccheria di Chiarina ‘du stancu’ e del figlio Sensin, della storica famiglia loanese Olivieri, ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento, un luogo di incontro e di vita quotidiana.

Con un commovente messaggio esposto in vetrina, in questi ultimi giorni la famiglia Olivieri-Quartieri ha voluto ringraziare tutti i clienti "loanesi e non" che, con il tempo, sono diventati amici.

Nel giugno 2021, Olivier’s Pub aveva festeggiato i suoi 25 anni con una festa aperta a tutti sulla passeggiata a mare, confermando il profondo legame con la città e con la sua gente. Ora, mentre si chiude un capitolo ricco di emozioni e ricordi, il locale si prepara ad una nuova gestione, pronta a continuare una storia che è parte viva della città.