Albenga: ancora un grande successo per il Festival della Cucina con i Fiori (FOTO)

La giornata è iniziata con un workshop molto partecipato, guidato da Silvia Parodi dell’azienda Tastee.it e dalla gelateria Perlecò, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire come inserire i fiori edibili nei piatti e nei gelati, seguito da un momento di grande emozione, l’incontro con Alessandra Ricci per la conferenza intitolata “Glicini: belli da vedere, ma anche buoni da mangiare”, incentrata sulla splendida Villa Pergola di Alassio, famosa per vantare la più importante collezione italiana di glicini.

Per concludere la mattinata in dolcezza, è stato offerto un delizioso aperitivo chiamato “10”, preparato con maestria dalla Barlady Ottavia Castellaro, in onore dei giardini. Gli ospiti hanno potuto assaporare ed apprezzare un mix di sapori freschi e innovativi realizzato con 10 erbe e fiori diversi, fra cui il dolcissimo glicine.

Il pomeriggio è iniziato con un evento speciale, la presentazione del libro “Un bouquet di gelato – quelle contaminazioni che sanno di buono”, che ha visto la distribuzione di oltre duecento coppette di gelato accuratamente preparate da Aldo e Manuela della gelateria Perlecò. Le dolci creazioni, abbinate alla degustazione di fiori freschi dell’azienda Tastee.it, hanno incantato il pubblico e suscitato grande interesse. Grandi applausi e apprezzamenti anche per Cinzia Chiappori dell'Osteria del Tempo Stretto di Albenga e Victoire Gouloubi, che hanno deliziato i partecipanti con due piatti splendidamente realizzati utilizzando fiori edibili, dimostrando che la creatività in cucina non ha limiti.

La chef congolese ha anche presentato il suo ultimo libro, “Siamo tutti ingredienti” ed ha raccontato la sua esperienza emozionando il pubblico. Per concludere in bellezza la giornata il pubblico rimasto sempre numeroso per tutto il pomeriggio ha potuto brindare con due fantastici cocktail di Ottavia Castellaro, che ha presentato il suo libro “Aromatiche da bere”, un omaggio alle erbe aromatiche e ai loro utilizzi in mixology.

L’assessore al turismo Camilla Vio, che ha presenziato a tutti gli eventi, soddisfatta della partecipazione del pubblico e dei tantissimi commenti positivi, ha così chiuso il pomeriggio: “Il festival non solo ha valorizzato le eccellenze agroalimentari e culinarie del nostro territorio, ma ha anche creato un’atmosfera di condivisione e convivialità, trasformando i fiori non solo in un elemento decorativo, ma in veri protagonisti della tavola. Non vediamo l'ora di riproporre l’evento l'anno prossimo”.