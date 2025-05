Loano, approvato il Rendiconto 2024: mantenuti tutti i servizi, a bilancio interventi di ripascimento, sicurezza dei rii e riasfaltature

Nella seduta di ieri, martedì 29 aprile, il Consiglio comunale di Loano ha approvato a maggioranza il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ed i suoi relativi allegato.

Come sottolineato dall'assessore al bilancio Enrica Rocca nella sua relazione, secondo le risultanze del consuntivo il 2024 registra un buon andamento della situazione finanziaria dell’Ente. Durante lo scorso anno la diminuzione della spesa per le utenze ed un implemento dell’attività di verifica e monitoraggio degli accertamenti ha consentito di determinare adeguati risultati della gestione ed un positivo avanzo di amministrazione, quasi integralmente impegnato per spese di investimento.

La diminuzione di trasferimenti (per cause indipendenti dall’amministrazione) non ha intaccato l’attività sul fronte della promozione culturale e turistica, che il Comune di Loano ha mantenuto su alti livelli utilizzando risorse proprie.

In generale l’amministrazione comunale ha proseguito nell’obiettivo d’attuazione di una politica di razionalizzazione della spesa finalizzata a destinare le risorse a disposizione ai settori maggiormente critici e contemporaneamente mantenendo attivi tutti i servizi a disposizione della cittadinanza, attivando anche una corposa politica di promozione turistica. L’erogazione di fondi statali, affiancata all’utilizzo dell’avanzo per far fronte soprattutto a spese di investimento, ha consentito di mantenere l’equilibrio di bilancio e di disporre della cassa necessaria per far fronte alle spese programmate.

Per quanto riguarda il mantenimento dei servizi esistenti a favore dei cittadini si evidenziano in particolare i risultati dei servizi a domanda individuale che a maggior precisione sono: campo solare; impianti sportivi; mensa scolastica; stabilimenti balneari; manifestazioni turistiche; parcometri; residenza protetta Ramella.

La copertura di tali servizi è stata garantita al 64,83% superando il valore minimo del 36% stabilito dalla legge.

Si segna inoltre l’avvio di importanti opere pubbliche e numerosi interventi di manutenzione sul territorio, sia ordinari che straordinari. Tra gli interventi di maggiore rilievo (per l'impatto dell'opera e per l'ammontare degli stanziamenti) si segnalano: la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il “Polo del soccorso” di via Magenta; opere di ripascimento e difesa della costa di manutenzione dei rii (compreso il ripristino della briglia del Nimbalto a Borgo Castello); interventi di efficientamento energetico del campo sportivo Ellena, della Rp Ramella e del PalaGarassini; l'asfaltatura della via Aurelia e di via delle Caselle; la riqualificazione del Giardino del Principe.