Provincia, approvato il rendiconto di gestione: critico il consigliere Mirri

Il Rendiconto della gestione 2024 è stato approvato dal consiglio provinciale ma non mancano le polemiche.

Il consigliere provinciale di opposizione, sindaco di Carcare Rodolfo Mirri ha infatti presente una criticità presente.

"Abbiamo riscontrato un problema sul bilancio. Tutto quello che avete mandato è stato analizzato e secondo noi ci sono degli errori non solo nel comune di Carcare ma anche in altri comuni. Nel residuo dei 2 milioni 998mila euro di tutti i crediti che vantate con i comuni della provincia di Savona, il Comune di Carcare risulta che deve dare 56mila euro, quando 28mila euro sono stati pagati nel 2024. Secondo me c'è stato un errore di digitalizzazione. Andando avanti in questo modo sarò costretto a scrivere alla Corte dei Conti" spiega Mirri.

A fare chiarezza il segretario generale di Palazzo Nervi Alberto Zurlo: "Ho contattato il revisore dei conti e ci riserviamo ogni tipo di approfondimento ulteriore e il miglioramento dei prospetti per il futuro ma lo stesso è corretto"

Il documento contabile che è stato approvato si è chiuso con un risultato di amministrazione pari a 20 milioni 565mila 207,22 euro. I principali numeri del Rendiconto: Avanzo vincolato: € 6.640.083,48, derivante da fondi vincolati per legge, trasferimenti e vincoli interni; Avanzo destinato a investimenti: € 59.741,62; Avanzo accantonato: € 10.022.113,69, di cui: Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 8.688.383,16; Fondo contenzioso: € 743.290,88; Altri accantonamenti € 590439,65; Nuovi mutui accesi nel 2024: € 2.234.900,00, per interventi urgenti legati agli eventi alluvionali di ottobre.

La revisione tecnica del rendiconto di cui al “conto economico” e allo “stato patrimoniale”, ha portato a un risultato di esercizio rettificato di 3.362.477,43 euro e un patrimonio netto di 120.773.895,40 euro. Approvati anche altri provvedimenti rilevanti come l'applicazione dell’avanzo di amministrazione al Bilancio 2025-2027, con costituzione di un nuovo fondo corrente destinato al contributo degli Enti Locali alla finanza pubblica; il riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Savona e l'approvazione di due nuovi regolamenti come l'uso temporaneo di locali provinciali e la concessione di contributi e vantaggi economici.

"La solidità finanziaria certificata dal Rendiconto 2024 ci consente di affrontare le sfide del nuovo triennio con responsabilità e visione strategica. L’attenzione alla gestione prudente, unita alla trasparenza e all’efficienza amministrativa, è il fondamento dell’azione politica della Provincia di Savona" ha detto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Un altro aspetto sottolineato da Mirri riguarda i crediti che la Provincia vanta con la Regione da 30 anni.

"Dopo un tot di anni i nostri revisori dei conti non accettano crediti che siano inesigibili, qua vedo dei gran residui e partiamo dal 1995. La Provincia ha fatto un'azione nei confronti della Regione per cercare di incassare ciò che loro devono dare o li teniamo lì come residui e andiamo avanti?" puntualizza il consigliere provinciale di minoranza.

Non è mancato un botta e risposta tra lo stesso Mirri e il consigliere di maggioranza Diego Distilo.