Gestione delle acque bianche, incontro tra Provincia, Comune di Varazze e Autostrade per l'Italia

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra la Provincia di Savona, il Comune di Varazze e Autostrade per l’Italia, mirato ad affrontare congiuntamente le criticità emerse nella gestione delle acque meteoriche, in particolare nelle aree interessate dalle infrastrutture autostradali. La riunione, convocata su iniziativa del Sindaco Luigi Pierfederici, ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, del Consigliere Provinciale Andrea Castellini e del Vicesindaco Filippo Piacentini.

L’obiettivo principale del confronto è stato delineare un piano operativo per prevenire ulteriori problematiche idrogeologiche in caso di futuri eventi calamitosi. Tra le proposte emerse, spicca l’impegno condiviso di effettuare sopralluoghi tecnici congiunti per valutare lo stato delle reti idrauliche e definire interventi correttivi per migliorare il deflusso delle acque bianche.